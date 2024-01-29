Загородный лагерь пострадал в Ростовской области после падения БПЛА
В Ростовской области средствами РЭБ был нейтрализован БПЛА. В результате его падения пострадал загородный лагерь, находящийся на территории Неклиновский района. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел утром в понедельник. В результате падения беспилотника и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.
Лагерь находится на консервации, зимой он не работает. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сегодня сообщалось, что беспилотник попытался атаковать ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru