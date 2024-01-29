Загородный лагерь пострадал в Ростовской области после падения БПЛА

По его словам, инцидент произошел утром в понедельник. В результате падения беспилотника и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.

Лагерь находится на консервации, зимой он не работает. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сегодня сообщалось, что беспилотник попытался атаковать ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС».



