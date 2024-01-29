Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
29 января 202407:29
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ночью 29 января была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — указали в министерстве.
Накануне украинский дрон сбили над территорией Унечского района региона, пишет RT.
Ранее запущенный Киевом беспилотник уничтожили над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров
- Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 16 января
- Каждый третий россиянин признался, что регулярно бывает в командировках
- Всемирно известные казачьи ансамбли поменяли репертуар для поездок в зону СВО
- «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат в уикенд
- Сергей Пенкин назвал предателями людей с двойным гражданством
- Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
- СМИ: При атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США
- ВЦИОМ: большинство россиян слышали о мнении, что високосный год несет неприятности
- В Благовещенске задержали сообщившего о «минировании» школ подростка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru