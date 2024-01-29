Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожен беспилотник Внедорожник врезался в пост охраны у посольства России в Южной Корее Северная Корея провела успешный запуск крылатых ракет с подводной лодки 34 американских военных пострадали при атаке на базу США в Иордании С начала действия гаражной амнистии россияне зарегистрировали более 318 тысяч объектов Большинство россиян не исключают неприятностей в високосном году