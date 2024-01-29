Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал экскаватор

По данным ведомства, ночью 29 января была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — указали в министерстве.

Накануне украинский дрон сбили над территорией Унечского района региона, пишет RT.

Ранее запущенный Киевом беспилотник уничтожили над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныБрянская Область

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