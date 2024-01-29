СМИ: Беспилотник атаковал НПЗ в Ярославле
29 января 202409:47
Беспилотник попытался атаковать ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, дрон самолетного типа упал около установки гидрокрекинга. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования», — пишет «112».
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru