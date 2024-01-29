СМИ: Беспилотник атаковал НПЗ в Ярославле

Беспилотник попытался атаковать ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, дрон самолетного типа упал около установки гидрокрекинга. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования», — пишет «112».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью, напоминает Ura.ru.

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