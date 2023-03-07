Задержанный в Белоруссии диверсант сказал на видео, что действовал по приказу СБУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня объявил, что пытавшийся взорвать самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 террорист, а также его пособники, задержаны. Он утверждал, что операция была разработана СБУ совместно с ЦРУ. По словам Лукашенко, подготовленным ими террористом оказался гражданин России с украинским паспортом - проживавший в Крыму уроженец Кривого Рога.

Ранее в белорусских оппозиционных СМИ появились сообщения, что на аэродроме Мачулищи под Минском в результате атаки дронов был поврежден самолет А-50, передает НСН.



