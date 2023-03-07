Лукашенко заявил о задержании террориста, пытавшегося взорвать российский самолёт А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пытавшийся взорвать самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 террорист, а также его пособники, задержаны, передаёт БелТА.

Появились кадры со взлетом самолета А-50, который якобы атаковали в РБ

По его словам, операция была разработана Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). Подготовленным ими террористом оказался гражданин России с украинским паспортом - проживавший в Крыму уроженец Кривого Рога.

«Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году... Он был обучен всему этому не за один месяц», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что из-за диверсии самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не получил серьёзных повреждений, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СамолётЗадержаниеТеррористыБелоруссияАлександр Лукашенко
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