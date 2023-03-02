Появились кадры со взлетом самолета А-50, который якобы атаковали в РБ

Белорусская телерадиокомпания опубликовала в своих социальных сетях видео со взлетом на боевое дежурство российского самолета ДРЛО А-50, который якобы несколько дней назад был атакован.

«Лайнер в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы», - сообщили в Белтелерадиокомпании.

В минувшие выходные в белорусских оппозиционных СМИ появились сообщения, что на аэродроме Мачулищи в результате атаки дронов был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фейковые НовостиБелоруссияАвиация
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