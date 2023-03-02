Появились кадры со взлетом самолета А-50, который якобы атаковали в РБ
Белорусская телерадиокомпания опубликовала в своих социальных сетях видео со взлетом на боевое дежурство российского самолета ДРЛО А-50, который якобы несколько дней назад был атакован.
«Лайнер в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы», - сообщили в Белтелерадиокомпании.
В минувшие выходные в белорусских оппозиционных СМИ появились сообщения, что на аэродроме Мачулищи в результате атаки дронов был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Фестиваль «Русские сезоны» стартует в Астане
- Международные резервы РФ за неделю снизились на 1,4 млрд долларов
- Появились кадры со взлетом самолета А-50, который якобы атаковали в РБ
- Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в «Формуле 1»
- Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
- Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию
- Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России
- Шадаев: пилотные проекты по сотовой связи 5G начнутся в городах России в 2025 году
- Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника
- В Крыму приняли меры безопасности после ЧП в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru