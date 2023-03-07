Подоляк заявил, что российский А-50 под Минском атаковали «местные партизаны»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях назвал атаку на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме «антитеррористической акцией».
По его словам, осуществили её «местные партизаны».
«Атака на А-50 - это антитеррористическая акция, проведённая, кстати, местными партизанами», - написал Подоляк.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пытавшийся взорвать самолёт А-50 террорист был подготовлен Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
- «Удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев заявил, что ему нравится обычным человеком
- ЕС введет санкции в отношении россиян за нарушение прав женщин
- СМИ: в Женеве пройдут переговоры представителей ООН и России
- Подоляк заявил, что российский А-50 под Минском атаковали «местные партизаны»
- В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину
- Россия экспортировала уже 40 миллионов тонн зерна
- Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции
- В Петербурге с 1 августа введут курортный сбор
- СМИ: взрыв произошёл в здании в Бангладеш
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru