Подоляк заявил, что российский А-50 под Минском атаковали «местные партизаны»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях назвал атаку на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме «антитеррористической акцией».

Лукашенко заявил об отсутствии серьёзных повреждений у самолёта А-50

По его словам, осуществили её «местные партизаны».

«Атака на А-50 - это антитеррористическая акция, проведённая, кстати, местными партизанами», - написал Подоляк.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пытавшийся взорвать самолёт А-50 террорист был подготовлен Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаБелоруссияСамолет
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