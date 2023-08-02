Задержан житель Тамбовской области, собиравшийся уехать воевать за ВСУ

«Гражданин России ... инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, в апреле-июне подозреваемый изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и технике. Мужчина пытался выехать на Украину через Турцию, однако был задержан российскими силовиками.

Ранее ФСБ задержала по подозрению в госизмене трех жителей Воронежской области, напоминает «Свободная пресса». Задержанные передавали данные о военных объектах в России украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), пишет Ura.ru.

