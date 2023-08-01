Baza: Против жителя Амурской области возбудили дело о госизмене

Согласно версии сотрудников спецслужб, мужчина находился в Благовещенске и «создал условия» для перехода на сторону Украины для участия в боевых действиях. Отмечается, что 17 июля он был задержан за неповиновение сотрудникам полиции и отправлен под арест.

Позднее, 25 июля, на него было возбуждено уголовное дело.

Ранее, 25 июля, Курский областной суд приговорил к тюремным срокам двух экс-работников оборонного предприятия, бывшую супружескую пару, обвиняемых в передаче данных украинской военной разведке, сообщает «Радиоточка НСН».

