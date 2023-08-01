Baza: Против жителя Амурской области возбудили дело о госизмене

Против жителя Амурской области возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» за то, что он хотел воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Согласно версии сотрудников спецслужб, мужчина находился в Благовещенске и «создал условия» для перехода на сторону Украины для участия в боевых действиях. Отмечается, что 17 июля он был задержан за неповиновение сотрудникам полиции и отправлен под арест.

Позднее, 25 июля, на него было возбуждено уголовное дело.

Ранее, 25 июля, Курский областной суд приговорил к тюремным срокам двух экс-работников оборонного предприятия, бывшую супружескую пару, обвиняемых в передаче данных украинской военной разведке, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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