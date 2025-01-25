За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 360 военнослужащих

Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили более 360 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Потери ВСУ в Курской области составили более 54 460 военнослужащих

По данным Минобороны РФ, пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

ВС РФ также уничтожили на курском направлении танк, 27 автомобилей, склад боеприпасов, девять боевых бронированных машин, два миномета, а также шесть пунктов управления беспилотниками.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по военной части в Черкассах на Украине и по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьУкраинаВСУМинобороны РФ

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