За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 360 военнослужащих

По данным Минобороны РФ, пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

ВС РФ также уничтожили на курском направлении танк, 27 автомобилей, склад боеприпасов, девять боевых бронированных машин, два миномета, а также шесть пунктов управления беспилотниками.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по военной части в Черкассах на Украине и по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

