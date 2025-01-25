За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 360 военнослужащих
Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили более 360 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.
ВС РФ также уничтожили на курском направлении танк, 27 автомобилей, склад боеприпасов, девять боевых бронированных машин, два миномета, а также шесть пунктов управления беспилотниками.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по военной части в Черкассах на Украине и по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru