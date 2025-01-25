ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Черкассах и Кременчуге
ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах на Украине и по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, еще два удара ВС РФ нанесли в сторону аэропорта в Черкассах и один в направлении «Химпоселка», где находятся множество заводов, складов и железнодорожная развязка. Он добавил, что в области было слышно несколько взрывов.
В Кременчуге Полтавской области, добавил Лебедев, накануне российские военные нанесли удары по пункту комплектования новых подразделений ВСУ, которые, предположительно, могли направить в Курскую область, а также в направлении ж/д вокзала и складов.
Он отметил, что в 00:50 часов по московскому времени еще один удар был зафиксирован в Полтаве. В результате этого несколько районов остались без электричества, рассказал Лебедев.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России запустили производство ключевых узлов для беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru