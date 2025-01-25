ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Черкассах и Кременчуге

ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах на Украине и по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, еще два удара ВС РФ нанесли в сторону аэропорта в Черкассах и один в направлении «Химпоселка», где находятся множество заводов, складов и железнодорожная развязка. Он добавил, что в области было слышно несколько взрывов.