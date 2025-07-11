В России частные лица не имеют права ни покупать, ни содержать львов, поэтому оказавшийся в центре скандала блогер из Сургута – однозначно нарушитель закона, объяснил в интервью НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее стало известно об изъятии у блогера из Сургута Амирхана Магомедова льва по имени Симба Харис, которого он держал на даче. Соседи жаловались, что Амирхан поселил царя зверей в сарае и кормит кошачьим кормом, тот же утверждал, что тратит на льва по 160 тыс. рублей в месяц. В итоге представители Росприроднадзора изъяли Симбу и планируют поселить его в зоопарке. Бурматов объяснил, что россияне не могут легально купить льва.