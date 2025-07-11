«За Симбу ответит!»: Домашних львов в России объявили вне закона
Блогер из Сургута трижды нарушил закон, при этом лев мог напасть и на хозяина, и на соседей, и на случайных людей, сказал в эфире НСН Владимир Бурматов.
В России частные лица не имеют права ни покупать, ни содержать львов, поэтому оказавшийся в центре скандала блогер из Сургута – однозначно нарушитель закона, объяснил в интервью НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее стало известно об изъятии у блогера из Сургута Амирхана Магомедова льва по имени Симба Харис, которого он держал на даче. Соседи жаловались, что Амирхан поселил царя зверей в сарае и кормит кошачьим кормом, тот же утверждал, что тратит на льва по 160 тыс. рублей в месяц. В итоге представители Росприроднадзора изъяли Симбу и планируют поселить его в зоопарке. Бурматов объяснил, что россияне не могут легально купить льва.
«В этой ситуации содержание льва однозначно было незаконным. Во-первых, у тебя должны быть документы на приобретение этого животного, которых, естественно, не было, потому что у нас невозможно купить львенка по закону. Его можно купить только на черном рынке, это либо незаконно ввезенные животные, либо вообще без документов. Кроме того, у учреждения должна быть лицензия на содержание животных. Их может содержать зоопарк, имеющий соответствующие условия, вольеры, персонал, ветеринарных сотрудников, охраняемую территорию. У физического лица ничего такого быть не может, потому что по закону это невозможно. Третье нарушение – это то, что таких животных нельзя содержать в жилых или частных домах. Надо было давным-давно приезжать, изымать и наказывать», - возмутился Бурматов.
По его мнению, лев мог напасть и на хозяина, и на соседей.
«На самом деле это очень серьезно, и не надо пытаться выгораживать хозяина. Могли погибнуть люди, он сам мог пострадать, само животное могло пострадать и страдало в результате такого безалаберного содержания. Могли пострадать и вообще случайные граждане. На мой взгляд, здесь должен быть, как минимум, очень серьезный штраф», - подчеркнул депутат.
Со своей стороны, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил НСН, что большинство владельцев экзотических животных заводят их, чтобы «покрасоваться».
«Чем дальше животные от своих естественных природных мест обитания, тем тяжелее создать необходимые зоогигиенические, санитарные, социальные условия, когда бы они чувствовали себя комфортно, не болели. Сургут – это Югра, там нет ареала обитания львов. Содержать таких животных – это большой труд, дрессировщики этому целую жизнь посвящают. При этом 99% людей, которые заводят таких животных, делают это не от большой любви к ним. Это делают именно блогеры, чтобы покрасоваться, в розовый цвет покрасить и эпатировать публику. А когда животное по каким-то причинам стало ненужным, никто не знает, куда его отдавать. Вместе с тем перемещение животного из одного центра реабилитации в другой или в зоопарк – это всегда стресс. Если животное было с пошатнувшимся здоровьем, можно все усугубить. Здесь должны работать профессионалы», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, соседи Амирхана жаловались на его неадекватность и угрозы запереть недовольных в клетке со львом. Сам блогер рассказывал, что это африканский лев, которому в середине июля исполнится один год. При этом он назвал изъятие льва «беспределом», отмечает «Радиоточка НСН».
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