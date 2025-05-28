«Травят, крадут и убивают»: Бурматов объяснил, как защитить животных в зоопарках

Защита животных должна быть включена в требования по лицензированию, поскольку безнаказанность провоцирует рецидив, заявил в интервью НСН Владимир Бурматов.

Животные в большинстве зоопарков России беззащитны перед неадекватными посетителями, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее стало известно, что один из посетителей Московского зоопарка пытался отравить леопарда и рысь, подбросив в их вольеры таблетки. Вскоре попавший на камеры 43-летний мужчина был задержан и пояснил, что хотел «привести в чувство» зверей, дав им десятки таблеток с экстрактом валерианы. Бурматов посетовал, что инциденты в зоопарках происходят во многих городах.

Полиция задержала живодера, пытавшегося отравить зверей в Московском зоопарке
«Этот случай далеко не первый. Эта история коснулась Московского зоопарка, где все увешено видеокамерами, этого субъекта сразу же нашли - он невменяемый, неадекватный и психически неуравновешенный. Однако я могу вспомнить целый ряд историй из региональных зоопарков, откуда крали животных, где травили животных, где они гибли, и никого не находили после этого. К сожалению, эта безнаказанность провоцирует рецидив. Если ты можешь безнаказанно украсть животное или его отравить, то найдутся идиоты, которые это будут делать. Поэтому здесь нужна более эффективная работа правоохранителей по таким кейсам», - подчеркнул депутат.

По мнению, Бурматова, нужно изменить требования к лицензированию зоопарков.

«Черный рынок экзотических зверей»: Бурматов о краже кенгурят из зоопарков
«В требованиях к лицензированию зоопарков надо добавить пункты, которые бы касались дополнительных мер по безопасности животных от действий вот таких граждан, а не только по защите людей от нападений животных. Исходя из конструкции вольеров, наличия систем видеонаблюдения и прочего, это должно быть включено в требования к лицензированию. Если учреждение не соответствуют этим требованиям, лицензия зоопарку не должна выдаваться. Когда речь идет о жизни живого существа, мы никем, ни одним животным рисковать не можем», - заключил собеседник НСН.

Осенью 2024 года Россию взбудоражила серия похищений кенгурят из региональных зоопарков. Похитителем экзотических животных оказался 31-летний карлик-рецидивист из Вологодской области, намеревавшийся продать украденных кенгуру, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило
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