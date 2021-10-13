«За руль не хваталась». Собчак не будет отвечать за действия водителя «Майбаха»
Пассажир не может нести ответственность за «вербальное вмешательство» в действия водителя, даже если оно было, сказал НСН юрист Виталий Корыстов.
Ответственность за ДТП со смертельным исходом в Сочи, скорее всего, будет нести только водитель «Майбаха», пассажиркой которого была телеведущая Ксения Собчак, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Виталий Корыстов.
Ранее сообщалось, что 9 октября Mercedes-Benz Maybach S 500, в числе пассажиров которого была Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае. Обгоняя автобус, автомобиль вылетел на встречку и протаранил Volkswagen. В результате погибла женщина, еще два человека получили серьезные травмы.
«Если пассажир не вмешивался в управление, не дергал водителя, не пытался схватить руль, то чисто за вербальное вмешательство, даже если оно было, пассажир ответственности нести не может. Ответственность за соблюдение ПДД несет водитель, и он не вправе выполнять какие-то требования, просьбы или пожелания пассажира, касающиеся управления. Если следствие установит, что было, к примеру, вмешательство действием, это отдельная история. Если окажется, что пассажир что-то требовал или просил, даже если он находился в отношениях подчинения в соответствии с договором оказания услуг или по трудовому договору, водитель был обязан эти требования не исполнять. А если исполнил и в данном случае выехал на встречную полосу, то ответственность несет он», - сказал Корыстов.
По его словам, водителю, по вине которого произошло ДТП, может грозить до 5 лет тюрьмы, однако возможно и снисхождение.
«Максимальный срок – 5 лет лишения свободы. Относительно оправдания, здесь речи быть не может. Тем более, что, по сообщениям СМИ, он признал свою вину. Скорее всего, приговор будет обвинительным. Если он возместит ущерб и будет конструктивно взаимодействовать с родственниками потерпевших, то имеет право на снисхождение при назначении наказания. Возможное смягчение наказания зависит от поведения водителя и его адвоката. Он должен взаимодействовать с потерпевшими и максимально постараться возместить ущерб, причиненный его противоправным поведением», - разъяснил адвокат.
При этом он объяснил, почему водителя «Майбаха» отправили под домашний арест, а не под стражу.
«Это умышленное преступление по отношению к нарушению ПДД, но по отношению к смерти человека – это неосторожное деяние, поскольку он, очевидно, не планировал убить кого-то. Поэтому это – преступление, совершенное по неосторожности. На основании чего вкупе с признанием вины суд не усмотрел необходимости тяжелой меры пресечения. Человек обладает постоянной жилплощадью, по месту работы характеризуется положительно и имеются иные основания, чтобы не подозревать его в том, что он может скрыться, замести следы или повлиять на свидетелей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
После того, как стало известно о трагедии в Сочи, многих возмутило поведение Собчак, покинувшей место происшествия. «Светская львица» объяснила этот поступок в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», призвав не делать из нее «нового Ефремова».
«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в … (в шоке, нецензурно – прим. НСН) дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге , мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали: «Собчак осталась на месте происшествия и ни..(ничего, нецензурно - прим. НСН) не сделала - это не конструктивно, это бредово», - подчеркнула Собчак.
Между тем, Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов указал НСН на неясности в поведении Собчак после ДТП.
Со своей стороны, бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Собчак «наказал Бог» за то, что она «глумилась и стебалась» над актером, получившим 7,5 лет колонии за смертельное ДТП.
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