Трунов указал на неясности в поведении Собчак после ДТП
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Телеведущая Ксения Собчак стала участницей крупной автокатастрофы в Краснодарском крае
На трассе Адлер – Альпика Сервис такси бизнес-класса, в котором ведущая, выехала на встречку и протаранила «Фольксваген».
Игорь Трунов: «С учетом большого внимания к ДТП с участием звезд, блогеров и артистов, рассчитывать на мягкий приговор водителю не приходится. Собчак сейчас находится в статусе свидетеля и даст свои объяснения происшествию, что сейчас очень удобно, пока водитель на свободе, и их показания вряд ли будут расходиться. Неясными остаются два вопроса: первый это, статьи 125 Уголовного кодекса – «Оставление в опасности». Телефон у водителя отсутствовал, скорую помощь с определенной паузой вызвали доброжелатели, пока Собчак с помощницей вызывали такси. Также болезненный вопрос – машина ехала в аэропорт, и есть мнение, что опаздывали, то есть это можно трактовать, как соучастие в происшествии в форме подстрекательства. Но, я думаю, следствие будет объективным, оно разберется», - отметил адвокат.
В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
Призыв ввести в России штрафы за отказ от вакцинации приведет к недовольству в обществе и нарушит закон, нужно стимулировать граждан, убеждать их проходить иммунизацию, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Игорь Трунов: «Абсолютно верная правовая позиция. Всемирная доктрина в медицинской этике, в медицинском праве, это информированное, добровольное согласие для медицинского вмешательства, особенно, сопряжённого с риском. Относят доктрину к основным правам пациента, этим механизмом защищают не только права пациента, но и врача», - добавил собеседник НСН.
Актер Певцов призвал сажать рэперов в тюрьму ради избавления от сатанизма
«Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять», — заявил актер.
Игорь Трунов: «Российское законодательство не допускает распространения информации, причиняющей вред здоровью детей. Есть определенная практика, когда прокуратура выходит с представлением в суд о том, чтобы внести в список запрещенных к использованию в сети Интернет тех или иных песен. Сегодня этот список достаточно большой, он растет. Конечно, в тюрьму сажать никого не надо, но наш административный кодекс подразумевает наказание за мелкое хулиганство и оно достаточно жесткое – до 15 суток», - пояснил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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