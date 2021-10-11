Трунов указал на неясности в поведении Собчак после ДТП

Игорь Трунов: «С учетом большого внимания к ДТП с участием звезд, блогеров и артистов, рассчитывать на мягкий приговор водителю не приходится. Собчак сейчас находится в статусе свидетеля и даст свои объяснения происшествию, что сейчас очень удобно, пока водитель на свободе, и их показания вряд ли будут расходиться. Неясными остаются два вопроса: первый это, статьи 125 Уголовного кодекса – «Оставление в опасности». Телефон у водителя отсутствовал, скорую помощь с определенной паузой вызвали доброжелатели, пока Собчак с помощницей вызывали такси. Также болезненный вопрос – машина ехала в аэропорт, и есть мнение, что опаздывали, то есть это можно трактовать, как соучастие в происшествии в форме подстрекательства. Но, я думаю, следствие будет объективным, оно разберется», - отметил адвокат.

