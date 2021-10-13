Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак

Москвичи старше 65 лет при вакцинации от COVID-19 смогут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей В школах столицы откроются пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирус Москвичи смогут принять участие в переписи населения дистанционно В Москве к 2025 году откроют 25 станций метро В столице из-за прогнозируемого дождя объявлен «желтый» уровень погодной опасности