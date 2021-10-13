Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смертельной аварии с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, в районе Сочи. Об этом сообщает RT.

На видео попал момент столкновения и повреждение автобуса. Кроме того, камеры наблюдения внутри автобуса зафиксировали момент и последствия ДТП.

Напомним, автомобиль Mercedes, в котором Собчак находилась в кресле пассажира, 9 октября попал в аварию в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель Mercedes совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По инерции машина врезалась в микроавтобус. В результате ЧП один человек погиб, двое получили травмы. Впоследствии еще один пострадавший скончался в больнице.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиДТПКсения Собчак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры