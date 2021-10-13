Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смертельной аварии с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, в районе Сочи. Об этом сообщает RT.
На видео попал момент столкновения и повреждение автобуса. Кроме того, камеры наблюдения внутри автобуса зафиксировали момент и последствия ДТП.
Напомним, автомобиль Mercedes, в котором Собчак находилась в кресле пассажира, 9 октября попал в аварию в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель Mercedes совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По инерции машина врезалась в микроавтобус. В результате ЧП один человек погиб, двое получили травмы. Впоследствии еще один пострадавший скончался в больнице.
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