За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ
24 ноября 202409:02
Российскими средствами ПВО за минувшую ночь уничтожено 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были самолетного типа. Украина пыталась атаковать четыре российских региона. 27 дронов сбито над территорией Курской области. Еще четыре - над Липецкой областью, два — над Белгородской и один — над Орловской.
Ранее стало известно, что над Курской областью сбиты две ракеты и 27 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru