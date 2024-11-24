За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ

Беспилотники были самолетного типа. Украина пыталась атаковать четыре российских региона. 27 дронов сбито над территорией Курской области. Еще четыре - над Липецкой областью, два — над Белгородской и один — над Орловской.

Ранее стало известно, что над Курской областью сбиты две ракеты и 27 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

