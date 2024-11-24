За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ

Российскими средствами ПВО за минувшую ночь уничтожено 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Россиянин пострадал при атаке беспилотником ВСУ автомобиля в Белгородской области

Беспилотники были самолетного типа. Украина пыталась атаковать четыре российских региона. 27 дронов сбито над территорией Курской области. Еще четыре - над Липецкой областью, два — над Белгородской и один — над Орловской.

Ранее стало известно, что над Курской областью сбиты две ракеты и 27 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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