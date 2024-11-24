Над Курской областью сбиты две ракеты и 27 БПЛА ВСУ

Средства системы ПВО России уничтожили две ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и над Курской областью, сообщил в Telegram глава региона Алексей Смирнов.

Россиянин пострадал при атаке беспилотником ВСУ автомобиля в Белгородской области

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам ракет и беспилотников.

Ранее ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотникиРакеты

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