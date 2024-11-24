Над Курской областью сбиты две ракеты и 27 БПЛА ВСУ
24 ноября 202403:02
Средства системы ПВО России уничтожили две ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и над Курской областью, сообщил в Telegram глава региона Алексей Смирнов.
Губернатор обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам ракет и беспилотников.
Ранее ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Над Курской областью сбиты две ракеты и 27 БПЛА ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru