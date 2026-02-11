В России насчитали около 45 млн воробьев
Почти 45 млн воробьев обитает на территории России. Об этом рассказал орнитолог, директор Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Калякин в беседе с РИА Новости.
Ранее в России провели ежегодную Всероссийскую перепись воробьев.
По словам Калякина, в европейской части России насчитали около 20 млн птиц домового и полевого видов, пишет RT.
«В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения и тогда осторожно заявить о том, что еще по два-три миллиона можно добавить обоим видам для азиатской части», — отметил эксперт.
При этом в РФ есть другие виды воробьев, они не учитываются в переписи, и их численность можно определить приблизительно. Так, рыжего воробья в стране не более пяти тысяч, черногрудого - около 20-30 тысяч пар.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru