Адвокат: Якобы казнившему экс-бойца ЧВК «Вагнер» могут дать пожизненный срок
Предполагаемое убийство на видео снимали пособники преступления, которых также ждет наказание, отметила в эфире НСН адвокат Людмила Айвар.
Если следователи подтвердят подлинность видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер», то лицу, которое совершило убийство, могут вынести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН.
Накануне следственные органы России уже приступили к проверке видео с предполагаемым убийством бывшего заключенного, который служил в ЧВК «Вагнер». По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, любая жестокость и противоправность «требует вмешательства государства». Людмила Айвар отметила, что при подтверждении подлинности видео, убийцу будут судить по статье 105 УК РФ.
«Если видео будет подлинным и будет установлено лицо, которое нанесло смертельные удары, то именно это лицо будет привлечено к уголовной ответственности за убийство. При этом все будет зависеть от того, по каким мотивам было совершено преступление: по политическим, идеологическим мотивам, либо с целью сокрыть другое преступление. В этой ситуации максимальный срок наказания – это пожизненное лишение свободы. Есть и смертная казнь, но она не применяется», - сказала Айвар.
При этом она отметила, что ответственность соучастников преступления будет определяться характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
«Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. Исполнитель – это тот, кто совершает преступление. Может быть организатор, который все это спланировал. Могут быть подстрекатели, которые склоняли другое лицо к совершению преступления. Могут быть пособники, которые, допустим, нашли эту кувалду. Ответственность соучастников определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. С учетом того, что они не убивали, то у них может быть наказание меньше. Нужно установить этих лиц, предъявить им обвинение и понять роль каждого из них в совершении преступления», - резюмировала Айвар.
Ранее, 12 ноября, в Telegram-канале GREY ZONE был опубликован ролик, на котором запечатлен человек, называющий себя Евгением Нужиным. Он дал интервью журналистам и рассказывал, что добровольно перешел на сторону украинских войск. В конце ролика Нужина показывают в темном помещении, его голова была примотана скотчем к кирпичам. Мужчина сообщил, что в сентябре «осуществил свой план» по переходу на другую сторону. После этого неизвестный ударил Нужина по голове кувалдой.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин позже подтвердил, что на видео с «казнью» действительно изображен Евгений Нужин, который принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца в рядах организации, и выразил мнение о причастности к убийству американских спецслужб. В связи с этим он обратился в Генеральную прокуратуру.
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