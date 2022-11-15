Адвокат: Якобы казнившему экс-бойца ЧВК «Вагнер» могут дать пожизненный срок

Накануне следственные органы России уже приступили к проверке видео с предполагаемым убийством бывшего заключенного, который служил в ЧВК «Вагнер». По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, любая жестокость и противоправность «требует вмешательства государства». Людмила Айвар отметила, что при подтверждении подлинности видео, убийцу будут судить по статье 105 УК РФ.

«Если видео будет подлинным и будет установлено лицо, которое нанесло смертельные удары, то именно это лицо будет привлечено к уголовной ответственности за убийство. При этом все будет зависеть от того, по каким мотивам было совершено преступление: по политическим, идеологическим мотивам, либо с целью сокрыть другое преступление. В этой ситуации максимальный срок наказания – это пожизненное лишение свободы. Есть и смертная казнь, но она не применяется», - сказала Айвар.

При этом она отметила, что ответственность соучастников преступления будет определяться характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.