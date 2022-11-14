В Кремле отказались комментировать видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик с предположительно казнью бывшего бойца «Группы Вагнера».
По словам Пескова, в Кремле не знают, «насколько это соответствует действительности». Кроме того, по его словам, это не дело Кремля.
Ранее в Сети распространилось видео с казнью кувалдой некоего Евгения Нужина, якобы бойца ЧВК «Вагнер», который перешел на сторону Украины. По мнению бизнесмена и владельца группы «Конкорд» Евгения Пригожина, который является основателем российской ЧВК, перебежчик встретился с «недобрыми , но справедливыми людьми», которые сняли фильм «Собаке — собачья смерть». Такое заявление распространила пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
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