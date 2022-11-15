Москалькова заявила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, сообщает РИА Новости.
Комментируя видео, на котором, предположительно, бывшего участника ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону Украины, бьют по голове кувалдой, она указала, что Следственные органы уже проверяют подлинность этого ролика.
«Я знаю об этом видео. И я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала она.
Ранее владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, который является основателем российской ЧВК, комментируя видео с казнью кувалдой некоего Евгения Нужина, якобы бойца ЧВК «Вагнер», заявил, что перебежчик встретился со справедливыми людьми, которые сняли фильм «Собаке — собачья смерть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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