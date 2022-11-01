Пригожин назвал критиков ЧВК «Вагнер» «тварями»

Отвечая на вопрос журналистов, не боится ли он привлечения к ответственности за создание ЧВК по уголовной статье «наёмничество», Пригожин указал, что «готов надеть и на себя и на них наручники», как только «десятки тысяч критиков пойдут и возьмут их автоматы».

«Есть комментарии? Нет? [...] Тогда закройте свои рты! Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками, сидят с розовыми ж... на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и убивайте!» — заключил бизнесмен.

Он также добавил, что «за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников».

Ранее Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на создание организованной преступной группировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

