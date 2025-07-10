Существует высокая вероятность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в Балтийском регионе, завил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев изданию Ura.ru. Он отметил, что некоторые страны Европы пытаются помешать российскому судоходству в Балтийском море.

Так, за последние месяцы Эстония пыталась устроить диверсии даже на тех танкерах, которые идут не под российским флагом, но заходят в порты РФ, напомнил он. К тому же, по словам Силаева, блокада портов в Калининграде и Санкт-Петербурге – это такой же акт агрессии. В связи с этим Россия имеет полное право дать военный ответ на эти действия.

Эксперт уверен, что от глобального конфликта с Россией страны НАТО удерживает лишь страх ядерной войны.

БЕСПРЕДЕЛ И ПИРАТСТВО

За последние месяцы танкеры, которые заходили в российские порты, действительно неоднократно подвергались различным диверсиям. Некоторые инциденты даже заканчивались гибелью членов российского экипажа.