Взрывы и аресты: Чем обернутся попытки стран ЕС помешать судоходству РФ
Пока российские моряки и суда, связанные с Россией, с января подвергаются диверсиям, эксперты пророчат недоброжелателям мощный ответ России, а на Западе говорят об украинском следе.
Существует высокая вероятность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в Балтийском регионе, завил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев изданию Ura.ru. Он отметил, что некоторые страны Европы пытаются помешать российскому судоходству в Балтийском море.
Так, за последние месяцы Эстония пыталась устроить диверсии даже на тех танкерах, которые идут не под российским флагом, но заходят в порты РФ, напомнил он. К тому же, по словам Силаева, блокада портов в Калининграде и Санкт-Петербурге – это такой же акт агрессии. В связи с этим Россия имеет полное право дать военный ответ на эти действия.
Эксперт уверен, что от глобального конфликта с Россией страны НАТО удерживает лишь страх ядерной войны.
БЕСПРЕДЕЛ И ПИРАТСТВО
За последние месяцы танкеры, которые заходили в российские порты, действительно неоднократно подвергались различным диверсиям. Некоторые инциденты даже заканчивались гибелью членов российского экипажа.
Силаев упомянул инцидент, который произошел 13 мая. Тогда эстонские военно-морские силы пытались остановить танкер Jaguar, который направлялся в российский порт Приморск под флагом Габона. Тогда Эстония пыталась заставить судно, шедшее в нейтральных водах Финского залива, войти в территориальные воды страны, где они могли бы его задержать. Как пишет РБК, судну угрожали тараном и дважды пытались высадить на него десант с вертолета. При этом в операции участвовали корабль, катер, вертолет и самолет Эстонии, а также самолеты Польши. Тогда России пришлось поднять в воздух свой истребитель Су-35, который помешал действиям польской стороны и танкер благополучно пришел в порт Приморска.
Примечательно, что позднее судно Jaguar было переименовано в Argent, однако все равно было внесено в 17-й санкционный пакет ЕС.
Еще одной жертвой эстонских властей в апреле стал танкер Kiwalа, принятый Эстонией за часть «теневого флота» России. Тогда он на две недели был задержан якобы из-за отсутствия флага, однако впоследствии ему позволили продолжить рейс.
В марте же Германия конфисковала нефтяной танкер Eventin, следовавший из РФ в Египет под флагом Панамы и потерявший управление в январе 2025 года в Балтийском море. Как писал Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства финансов Германии, немцы тогда заменили экипаж российского танкера, а власти Германии взяли под контроль груз, который оценивался в $40 млн. Eventin перевозило нефть из российского порта Усть-Луга, однако в январе 2025 года у него случились проблемы с двигателем и его отбуксировали к немецкому побережью. Как сообщал Der Spiegel, на борту находилось около 100 000 тонн нефти. Тогда Германия подтвердила акт пиратства с ее стороны.
СЕРИЯ ВЗРЫВОВ
Помимо незаконных задержаний и конфискаций судов, ряд танкеров, связанных с Россией, затронула еще и серия взрывов. Так, с начала 2025 года было зафиксировано уже шесть таких инцидентов.
Последний произошёл 6 июля на танкере Eco Wizard в Усть-Луге. По данным Минтранса, тогда результатом нескольких взрывов на судне стала «незначительная» утечка аммиака. Как писал Telegram-канал «Baza», на корпусе танкера были обнаружены две пробоины. Края их были загнуты внутрь, что указывало на внешнее воздействие. ЧП произошло во время погрузки аммиака на терминале АО «МХК Еврохим».
Первый же инцидент случился 17 января с судном Seacharm, ходящим под флагом Маршалловых островов. Тогда танкер стоял у турецкого порта Джейхан, где произошел взрыв, повредивший судно. Оно принадлежало компании Thenamaris, которая перевозит российскую нефть. Еще один танкер этой компании Seajewel пострадал от взрыва 15 февраля на севере Италии. Ряд иностранных СМИ писал, что это судно является частью «теневого флота» РФ.
Также в январе и феврале взрывы произошли на танкерах Grace Ferrum и Koala, которые принадлежат греческим и кипрским судовладельцам. Последний танкер также находился в Усть-Луге: в результате ЧП на нем произошла утечка мазута.
Как писал Financial Times, серия подобных схожих атак на суда с использованием магнитных мин заставила некоторых экспертов по безопасности предположить, что их совершили украинские спецслужбы.
Затем, 26 марта, в результате взрыва загорелось российское рефрижераторное судно Crystal Asia в Южной Корее. Тогда погиб один россиян и еще пятеро пострадало. Моряк умер 1 апреля в больнице Пусана.
В конце июня крупный взрыв произошел на борту танкера Vilamoura компании TMS Tankers в Средиземном море, который дважды с апреля заходил в российский порт Усть-Луга. По данным Bloomberg, он перевозил 1 млн баррелей нефти, принадлежащей Казахстану.
То, что в повторяющихся ЧП могут быть замешаны спецслужбы Украины, которые хотят помешать российскому судоходству, писало и издание The Lloyd’s List.
«В отсутствие каких-либо веских доказательств или результатов расследования общей связи случившегося оказалось достаточно, чтобы несколько частных охранных фирм и отраслевых организаций … обсудили «вероятность» того, что взрывы были связаны с Украиной», - пишет издание.
В свою очередь аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков уверен, что если бы не было военного конфликта на Украине – не случилось бы и столько диверсий в отношении танкеров, пишет Eurasia Daily.
«…сложно доказать степень вовлеченности какой-то третьей страны... Но это не столь важно, потому что понятно, что без конфликта с Украиной подобных диверсий бы не было в отношении танкеров», - отмечает эксперт.
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