«Откусили» часть: Омбудсмен обвинил рынок готовой еды в закрытии ресторанов
Несмотря на сокращение количества японских ресторанов в России, их не сможет заменить ни одна азиатская кухня, сказал НСН Сергей Миронов.
На закрытие ресторанов влияет рост популярности рынка готовой еды, а в случае с суши-барами сыграло роль подорожание лосося — основного ингредиента суши. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
В России сокращается число сетевых ресторанов суши, сообщило издание «Ведомости». Так, по итогам 2024 года их стало меньше на 3% и, по данным агентства Infoline, достигло 3100. Эксперты отметили, что наиболее существенное сокращение точек с преобладанием в меню суши и роллов происходит в крупных городах. Миронов объяснил, с чем связана такая тенденция.
«На закрытие заведений сейчас работает несколько факторов. Первый фактор — на ресторанном офлайн-рынке наметился спад, который начался в конце 2024 года. На протяжении 2025 года идет общий спад выручки любых ресторанов, не только суши-баров. Второй фактор — высокая стоимость лосося, его цена продолжает расти. А для концепции суши лосось — основная рыба. Третий фактор — рост продаж готовой еды. Это направление развивается, оно занимает все более серьезную нишу. Если в 2024 году рынок готовой еды от ретейла составил 1 трлн рублей, то в 2025 году ожидается, что этот показатель достигнет 1,4 трлн рублей. Это огромная сумма. Когда растет рынок готовой еды, он неизбежно “откусывает” что-то от офлайн-торговли и от доставки из ресторанов. Конечно, ресторанный формат полностью не отойдет, но рынок значительно сократится, потому что ретейл прогнозирует, что к 2030 году рынок готовой еды превысит 4 трлн рублей. Где-то потеряют супермаркеты, где-то — рестораны, где-то — доставка. Сейчас идет сокращение заказов и количества гостей, многим ресторанам придется закрыться», — сказал Миронов.
При этом собеседник НСН выразил уверенность, что японскую еду не смогут заменить другие азиатские кухни.
«Корейская, тайская, вьетнамская кухни были всегда — они то появлялись, то пропадали. А любители суши — это несколько другая категория потребителей. Японская кухня остается достаточно популярной, ее не замещает никакая другая кухня», — подытожил он.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что заведения общественного питания чаще закрываются не из-за нарушения условий работы, а по экономическим причинам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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