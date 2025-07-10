«На закрытие заведений сейчас работает несколько факторов. Первый фактор — на ресторанном офлайн-рынке наметился спад, который начался в конце 2024 года. На протяжении 2025 года идет общий спад выручки любых ресторанов, не только суши-баров. Второй фактор — высокая стоимость лосося, его цена продолжает расти. А для концепции суши лосось — основная рыба. Третий фактор — рост продаж готовой еды. Это направление развивается, оно занимает все более серьезную нишу. Если в 2024 году рынок готовой еды от ретейла составил 1 трлн рублей, то в 2025 году ожидается, что этот показатель достигнет 1,4 трлн рублей. Это огромная сумма. Когда растет рынок готовой еды, он неизбежно “откусывает” что-то от офлайн-торговли и от доставки из ресторанов. Конечно, ресторанный формат полностью не отойдет, но рынок значительно сократится, потому что ретейл прогнозирует, что к 2030 году рынок готовой еды превысит 4 трлн рублей. Где-то потеряют супермаркеты, где-то — рестораны, где-то — доставка. Сейчас идет сокращение заказов и количества гостей, многим ресторанам придется закрыться», — сказал Миронов.

При этом собеседник НСН выразил уверенность, что японскую еду не смогут заменить другие азиатские кухни.

«Корейская, тайская, вьетнамская кухни были всегда — они то появлялись, то пропадали. А любители суши — это несколько другая категория потребителей. Японская кухня остается достаточно популярной, ее не замещает никакая другая кухня», — подытожил он.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что заведения общественного питания чаще закрываются не из-за нарушения условий работы, а по экономическим причинам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

