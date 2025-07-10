Собеседник НСН добавил, что стоимость квартир в регионе сравнима со стоимостью жилья в ближайшем Подмосковье.

«Квартиры там продаются по ценам ближайшего Подмосковья. Что касается частных домов, то здесь все зависит от расположения. Землю в некоторых местах у моря продают по миллиону за сотку, причем необоснованно — там она не стоит столько. При этом следует учитывать, что очень много земли находится в водоохранной зоне, а это определенные требования. Там есть большой кластер, который находится в санитарно-курортной зоне, и там еще более серьезные требования. Например, нельзя строить жилые дома, если нет центрального водоснабжения и канализации. На это мало кто обращает внимание, но это повод для того, чтобы потом снести дом», — отметил эксперт.

В заключение Барсуков заявил, что Калининградская область привлекает желающих купить жилье тем, что здесь тепло, но не жарко, и мало отдыхающих, однако со временем ситуация изменится.

«Калининградская область не повлияет на спрос, скажем, в Краснодарском крае — это абсолютно разные по типажу регионы. Калининградская область чем стала интересна: там море холоднее, климат немного другой, особенно в этом году там будет не так жарко, как в прошлом. Но люди приезжали, видели, что там не так холодно, как ожидалось, и людей не так много, пляжи не так забиты. Сейчас это будет меняться, пошел турпоток, особенно на фоне сложностей с путешествиями за рубеж. На пляжах появляется слишком много людей, и это тоже меняет восприятие. Для инвестора, который вкладывается, чтобы купить объект недвижимости под сдачу на туристический сезон, это хорошо, а для тех, кто покупает жилье для себя, наверное, не очень. Поэтому говорить о слишком сильном спросе, наверное, все-таки не приходится», — подытожил он.

Ранее Барсуков заявил, что снижение ключевой ставки станет триггером для подорожания жилья, так как сработает «психология продавца». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

