Миллион за сотку: Калининградские цены на жилье догнали ближнее Подмосковье
Желающих купить жилье в Калининградской области привлекает то, что в регионе тепло и малолюдно, однако с наплывом туристов ситуация изменится, сказал НСН Константин Барсуков.
Говорить о резком росте цен на жилье в Калининградской области нельзя — продавцы действительно предлагают завышенные цены на недвижимость, однако по несколько месяцев не могут продать свое имущество. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Цены на квартиры в Калининградской области обогнали черноморское побережье. Балтийск и Зеленоградск оказались лидерами среди российских городов по росту цен на квартиры первичного фонда, пишет РБК. Стоимость квадратного метра в Балтийске за год выросла на 32,3% (до 110,6 тысячи рублей), в Зеленоградске — на 27,04% (до 233,5 тысячи рублей). В Пионерском жилье подорожало на 12%, в Калининграде — на 11,63%. По словам Барсукова, местные жители зачастую безуспешно пытаются продать жилье по завышенным ценам.
«Люди открыли для себя побережье Балтийского моря и поняли, что там тоже можно купить интересные объекты недвижимости. Это не перемещение спроса — это появление нового места для спроса. При этом в Калининградской области сейчас продается очень много объектов по завышенной цене. Аналитики называют среднюю цифру на основе объявлений, а там куча объектов, которые безуспешно продаются полгода, а то и год. Это и земельные участки, и квартиры. Люди переоценивают ситуацию, думают, что в регионе огромный спрос, что вот-вот все раскупят. Поэтому и создается впечатление, что цены обогнали черноморское побережье. Если же смотреть на реальные сделки, это не так, хотя цены реальных сделок в самом деле подросли», — сказал Барсуков.
Собеседник НСН добавил, что стоимость квартир в регионе сравнима со стоимостью жилья в ближайшем Подмосковье.
«Квартиры там продаются по ценам ближайшего Подмосковья. Что касается частных домов, то здесь все зависит от расположения. Землю в некоторых местах у моря продают по миллиону за сотку, причем необоснованно — там она не стоит столько. При этом следует учитывать, что очень много земли находится в водоохранной зоне, а это определенные требования. Там есть большой кластер, который находится в санитарно-курортной зоне, и там еще более серьезные требования. Например, нельзя строить жилые дома, если нет центрального водоснабжения и канализации. На это мало кто обращает внимание, но это повод для того, чтобы потом снести дом», — отметил эксперт.
В заключение Барсуков заявил, что Калининградская область привлекает желающих купить жилье тем, что здесь тепло, но не жарко, и мало отдыхающих, однако со временем ситуация изменится.
«Калининградская область не повлияет на спрос, скажем, в Краснодарском крае — это абсолютно разные по типажу регионы. Калининградская область чем стала интересна: там море холоднее, климат немного другой, особенно в этом году там будет не так жарко, как в прошлом. Но люди приезжали, видели, что там не так холодно, как ожидалось, и людей не так много, пляжи не так забиты. Сейчас это будет меняться, пошел турпоток, особенно на фоне сложностей с путешествиями за рубеж. На пляжах появляется слишком много людей, и это тоже меняет восприятие. Для инвестора, который вкладывается, чтобы купить объект недвижимости под сдачу на туристический сезон, это хорошо, а для тех, кто покупает жилье для себя, наверное, не очень. Поэтому говорить о слишком сильном спросе, наверное, все-таки не приходится», — подытожил он.
Ранее Барсуков заявил, что снижение ключевой ставки станет триггером для подорожания жилья, так как сработает «психология продавца». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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