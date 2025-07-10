Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

В заключении комитета указано, что соответствующие обязанности работодателя уже прописаны в действующем законодательстве. В частности, действует требование «создать безопасные условия труда» с учётом оценки факторов производственной среды и трудового процесса.

Также отмечается, что закон позволяет работнику отказаться от выполнения работ, если существует опасность для его жизни и здоровья из-за нарушения требований охраны труда.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 10 июля 2025 года в Москве был побит температурный рекорд 1996 года - зафиксирована температура плюс 33,6 градуса, сообщает RT.

