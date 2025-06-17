СМИ: ЧП с танкерами в Оманском проливе не связано с внешним вмешательством

Компания Frontline, владеющая нефтяным танкером Front Eagle, заявила об отсутствии признаков внешнего вмешательства в столкновение двух судов, произошедшее 16 июня в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей судовладельца.

Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкеры Front Eagle и Adalynn, шедшие под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды соответственно, столкнулись у побережья Объединённых Арабских Эмиратов.