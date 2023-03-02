Тульские власти связали взрыв с падением беспилотника

Одной из версий взрыва в Тульской области является падение беспилотника, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

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Власти региона подтвердили отсутствие пострадавших в результате инцидента, который произошел сегодня, 2 марта, в Киреевском районе Тульской области.

По информации Telegram-канала Mash, дрон был направлен на Щекинскую ГРЭС.

Ранее сообщалось о взрыве в Тульской области. На месте взрыва образовалась небольшая воронка. По словам главы администрации Киреевского района Игоря Цховребова, в результате инцидента никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ВзрывБеспилотникиТульская ОбластьПроисшествия
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