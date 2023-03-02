Взрыв произошел на территории Тульской области
Взрыв произошел на территории Тульской области, на месте работают представители силовых структур. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Киреевского района.
Отмечается, что образовалась небольшая воронка. По словам главы администрации Киреевского района Игоря Цховребова, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее, 28 февраля, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея. Отмечалось, что дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, в результате чего «потеряли управления и отклонились от траектории», сообщает НСН.
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