СМИ: проникшие в Брянскую область украинские диверсанты могли покинуть российскую территорию

Собеседники агентства отметили, что звуков стрельбы уже не слышно, и предположили, что бойцы ВСУ могли покинуть российскую территорию.

«На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идёт поиск», — сказали они.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ должна поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной, сообщает RT.

