СМИ: проникшие в Брянскую область украинские диверсанты могли покинуть российскую территорию

Проникшие в Брянскую область украинские диверсанты не проявляют признаков активности, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей.

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Собеседники агентства отметили, что звуков стрельбы уже не слышно, и предположили, что бойцы ВСУ могли покинуть российскую территорию.

«На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идёт поиск», — сказали они.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ должна поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной, сообщает RT.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойВСУСпецоперацияБрянская Область
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