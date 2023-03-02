СМИ: проникшие в Брянскую область украинские диверсанты могли покинуть российскую территорию
Проникшие в Брянскую область украинские диверсанты не проявляют признаков активности, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей.
Собеседники агентства отметили, что звуков стрельбы уже не слышно, и предположили, что бойцы ВСУ могли покинуть российскую территорию.
«На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идёт поиск», — сказали они.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ должна поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru