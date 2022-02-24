Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался на территории Кубани

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Ранее два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море.

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Кубани, жертв и пострадавших нет.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю был зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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