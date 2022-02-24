Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался на территории Кубани

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю был зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ: Снаряд с Украины разрушил пограничный объект в Ростовской области

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Кубани, жертв и пострадавших нет.

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
ТЕГИ:Война На УкраинеУкраинаВзрывКраснодарский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры