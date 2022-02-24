Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался на территории Кубани
24 февраля 202216:21
Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю был зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Кубани, жертв и пострадавших нет.
Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru