ФСБ: Снаряд с Украины разрушил пограничный объект в Ростовской области

Запущенный с Украины снаряд попал на территорию Ростовской области, разрушено место несения службы пограничников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украина снова попросила у Запада летальное и оборонительное оружие

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», — говорится в сообщении ведомства.

ФСБ отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают саперы.

Ранее стало известно об обстреле приграничной территории Тарасовского района Ростовской области реактивной системой залпового огня, жертв нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаРостовская ОбластьФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры