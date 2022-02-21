ФСБ: Снаряд с Украины разрушил пограничный объект в Ростовской области

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», — говорится в сообщении ведомства.

ФСБ отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают саперы.

Ранее стало известно об обстреле приграничной территории Тарасовского района Ростовской области реактивной системой залпового огня, жертв нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.

