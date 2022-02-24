Два грузовых судна РФ в Азовском море подверглись удару ВСУ

По данным службы, в результате атаки есть пострадавшие, их число уточняется.

Росавиация уже приостановила работу 12 аэропортов на юге России. Ограничения будут действовать до 2 марта. Они введены на фоне осложнения ситуации на Украине. Временно прекратят работу аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.



