Два грузовых судна РФ в Азовском море подверглись удару ВСУ

Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море. Об этом сообщило ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

ЛНР: Бригада ВСУ перешла на сторону республики

По данным службы, в результате атаки есть пострадавшие, их число уточняется.

Росавиация уже приостановила работу 12 аэропортов на юге России. Ограничения будут действовать до 2 марта. Они введены на фоне осложнения ситуации на Украине. Временно прекратят работу аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:СудноОбстрелАзовское Море
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