Выпущенные со стороны Украины мины упали на территорию Ростовской области

Три 120-миллиметровые мины, которые были выпущены с территории Украины, упали на территорию России, сообщает пресс-служба ФСБ.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области, разрушений и пострадавших нет.

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю зафиксировали разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Кубани.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеУкраинаРостовская ОбластьФСБ
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