Украинские националисты обстреляли Старобельск из РСЗО «Град», есть жертвы
Мирные жители Старобельска погибли в результате ракетного удара украинских националистов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, жилые кварталы города обстреляли из систем залпового огня «Град».
«В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Ранее в военном ведомстве заявили, что российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.
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