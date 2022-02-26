Украинские националисты обстреляли Старобельск из РСЗО «Град», есть жертвы

Мирные жители Старобельска погибли в результате ракетного удара украинских националистов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военные РФ вошли в украинский Мелитополь

По данным ведомства, жилые кварталы города обстреляли из систем залпового огня «Град».

«В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
ТЕГИ:Война На УкраинеМинобороны РФРакетный УдарУкраина
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