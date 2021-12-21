Адвокат: Поджигателю томской «Ленты» грозит до 5 лет тюрьмы и штраф

Если поджигателя признают вменяемым, ему грозит не только лишение свободы, но и выплата нанесенного ущерба, отметил адвокат Денис Широков.

Поджигателю томского магазина грозит до пяти лет лишения свободы с выплатой нанесенного ущерба, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков. Ранее в гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, его площадь составила 5 тысяч кв.м, обрушилась кровля здания. Пожар произошел из-за поджога, подозреваемый уже установлен.

«Так как никто не пострадал, это будет квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, есть такая статья 167, часть 2 УК РФ. Наказывается лишением свободы до пяти лет. В рамках расследования дела будет признана потерпевшей стороной организация, которая владеет магазином «Лента», и уже в рамках судебного разбирательства она сможет предъявить гражданский иск, например, для возмещения причиненного ущерба, который будет устанавливаться в ходе следствия. Если вина будет установлена и просчитан будет ущерб, то, вполне вероятно, суд взыщет данную сумму с виновного лица. Будет, конечно, и уголовное наказание как мера ответственности за общественно опасное деяние, за вот этот поджог. А в качестве гражданской ответственности за причинение ущерба этим деянием ему придется возвращать каким-то образом немалую, я так полагаю, сумму», - отметил адвокат.
Полиция ищет поджигателя гипермаркета в Томске. Видео

Кроме того, следователи выяснили, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам Широкова, для подтверждения этого необходима экспертиза, однако в случае невменяемости поджигателя, вероятнее всего, направят на лечение.

«Это будет также учитываться при расследовании дела, которое будет возбуждено. С учетом этих данных, скорее всего, будет произведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, где будет подниматься вопрос, а находился ли он в [адекватном] состоянии, мог ли руководить своими действиями и отдавать отчет в том, какие последствия могут наступить. И уже эксперты будут устанавливать, вменяемый он или нет. Если он был в каком-то измененном психическом состоянии, то уголовная ответственность не наступит. Тогда суд может отправить на принудительное лечение», - заключил юрист.

Ранее пожар в гипермаркете «Лента» в Томске удалось локализовать.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеТомскПожарМагазиныПоджог
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры