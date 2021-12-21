Адвокат: Поджигателю томской «Ленты» грозит до 5 лет тюрьмы и штраф

Кроме того, следователи выяснили, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам Широкова, для подтверждения этого необходима экспертиза, однако в случае невменяемости поджигателя, вероятнее всего, направят на лечение.

«Это будет также учитываться при расследовании дела, которое будет возбуждено. С учетом этих данных, скорее всего, будет произведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, где будет подниматься вопрос, а находился ли он в [адекватном] состоянии, мог ли руководить своими действиями и отдавать отчет в том, какие последствия могут наступить. И уже эксперты будут устанавливать, вменяемый он или нет. Если он был в каком-то измененном психическом состоянии, то уголовная ответственность не наступит. Тогда суд может отправить на принудительное лечение», - заключил юрист.

Ранее пожар в гипермаркете «Лента» в Томске удалось локализовать.

