Полиция ищет поджигателя гипермаркета в Томске. Видео
Причиной серьёзного пожара в гипермаркете «Лента» в Томске стал умышленный поджог в отделе, где продавалась пиротехника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием ЧП. Личность поджигателя установлена, полиция организовала его розыск.
В администрации «Ленты» ранее сообщили, что в непродовольственном отделе гипермаркета огонь охватил сначала поддоны. По данным регионального МЧС, пожар охватил всю площадь здания более 5 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 3500 квадратных метров. В тушении принимает участие пожарный поезд.
В результате возгорания в торговом комплексе начались взрывы пиротехники и газовых баллонов. Работников и посетителей из здания успели вовремя эвакуировать, поэтому никто не пострадал.
В сети появилось видео с места начала распространения огня.
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