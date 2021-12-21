В Томске локализовали пожар в гипермаркете «Лента»

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске удалось локализовать. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

По данным источника, это произошло в 14.49 по московскому времени. Сообщается, что площадь локализованного возгорания составляет три с половиной тысячи квадратных метров.

Ранее представитель пресс-службы «Ленты» сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что подозреваемый в поджоге гипермаркета в Кировском районе областного центра задержан. Им является сотрудник подрядной организации, который работал в торговом зале. Злоумышленник уже сознался в содеянном, с ним работают правоохранительные органы.

Полиция ищет поджигателя гипермаркета в Томске. Видео

Возгорание произошло примерно в 11.06 утра по московскому времени на улице Елизаровых, дом 13. У здания обрушилась кровля на площади три с половиной тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. По некоторым данным, причиной возникновения пожара стал поджог в отделе пиротехнических изделий.

Всех сотрудников и посетителей гипермаркета удалось эвакуировать. Сообщения о пострадавших не поступали.

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ФОТО: Скрин с видео
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