В Томске локализовали пожар в гипермаркете «Лента»

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске удалось локализовать. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

По данным источника, это произошло в 14.49 по московскому времени. Сообщается, что площадь локализованного возгорания составляет три с половиной тысячи квадратных метров.

Ранее представитель пресс-службы «Ленты» сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что подозреваемый в поджоге гипермаркета в Кировском районе областного центра задержан. Им является сотрудник подрядной организации, который работал в торговом зале. Злоумышленник уже сознался в содеянном, с ним работают правоохранительные органы.