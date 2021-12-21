Поджигатель гипермаркета «Лента» задержан в Томске
В Томске задержан подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента» в Кировском районе областного центра. Это сотрудник подрядной организации, который работал в торговом зале. Об этом НСН сообщили в пресс-службе ретейлера.
Согласно данной информации, задержанный уже сознался в злом умысле, с ним работают сотрудники полиции. Уточняется, что пожар возник из-за поджога в отделе пиротехнических изделий.
По данным МЧС, огонь охватил всю площадь здания - 5200 квадратных метров, там обрушилась кровля на площади 3500 квадратных метров. Люди не пострадали, всех успели своевременно вывести из магазина.
В сети появляются видео с места пожара.
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