Поджигатель гипермаркета «Лента» задержан в Томске

В Томске задержан подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента» в Кировском районе областного центра. Это сотрудник подрядной организации, который работал в торговом зале. Об этом НСН сообщили в пресс-службе ретейлера.

Согласно данной информации, задержанный уже сознался в злом умысле, с ним работают сотрудники полиции. Уточняется, что пожар возник из-за поджога в отделе пиротехнических изделий.

По данным МЧС, огонь охватил всю площадь здания - 5200 квадратных метров, там обрушилась кровля на площади 3500 квадратных метров. Люди не пострадали, всех успели своевременно вывести из магазина.

В сети появляются видео с места пожара.

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Фото: 70.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЗадержаниеТомскПожар
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