Один из пострадавших при пожаре в доме в Москве находится в тяжелом состоянии
5 мая 202500:19
Один из пострадавших при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве находится в тяжелом состоянии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Депздрав.
Остальные пострадавшие в средней степени тяжести. По предварительным данным, при пожаре пострадали пять человек, среди которых двое детей, отметил Депздрав.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru