Один из пострадавших при пожаре в доме в Москве находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве находится в тяжелом состоянии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Депздрав.

Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы

Остальные пострадавшие в средней степени тяжести. По предварительным данным, при пожаре пострадали пять человек, среди которых двое детей, отметил Депздрав.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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