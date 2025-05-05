Пожару в жилом доме в Москве предшествовал звук взрыва

«И в это же время на меня полетела межкомнатная дверь», — заявила Алла, которая находилась в соседней от эпицентра пожара квартире. По ее словам, от хлопка все входные двери на девятом этаже были выдраны вместе с бетоном.

Другие очевидцы ранее рассказали, что спасатели приехали на место пожара оперативно.

В результате возгорания погибли два человека. Еще шесть получили травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

