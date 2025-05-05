Пожару в жилом доме в Москве предшествовал звук взрыва
5 мая 202501:01
Звук взрыва предшествовал пожару в жилом доме в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.
«И в это же время на меня полетела межкомнатная дверь», — заявила Алла, которая находилась в соседней от эпицентра пожара квартире. По ее словам, от хлопка все входные двери на девятом этаже были выдраны вместе с бетоном.
Другие очевидцы ранее рассказали, что спасатели приехали на место пожара оперативно.
В результате возгорания погибли два человека. Еще шесть получили травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пожару в жилом доме в Москве предшествовал звук взрыва
- Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая
- Один из пострадавших при пожаре в доме в Москве находится в тяжелом состоянии
- Собянин: Оперативные службы работают на месте пожара в жилом доме
- Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы
- СМИ: Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке юго-западе Москвы
- СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы
- В Китае 60 человек пострадали из-за опрокидывания прогулочных судов
- Мюнхенская «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу
- Гладков: ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru