ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области
Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что силы ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области, сообщает РИА Новости.
По его словам, подрыв был осуществлён в Святогорске, севернее Славянска, в результате затопило частные дома, находящиеся в пойме водохранилища.
Басурин добавил, что украинские военнослужащие угрожают «взорвать выход из водохранилища Светлодарска».
«Они предупредили, если будет продвижение войск, они взорвут эту дамбу. Это миллионы кубов воды, которые начнут растекаться и населённый пункт Байрак, который находится рядом, фактически людей снесёт водой», - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Херсонской области был сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24, а в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена ремонтная база ВСУ.
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