ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области

По его словам, подрыв был осуществлён в Святогорске, севернее Славянска, в результате затопило частные дома, находящиеся в пойме водохранилища.

Басурин добавил, что украинские военнослужащие угрожают «взорвать выход из водохранилища Светлодарска».

«Они предупредили, если будет продвижение войск, они взорвут эту дамбу. Это миллионы кубов воды, которые начнут растекаться и населённый пункт Байрак, который находится рядом, фактически людей снесёт водой», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Херсонской области был сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24, а в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена ремонтная база ВСУ.

