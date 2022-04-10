Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 военной техники ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52 разгромили военную технику и вооружение Украины, сообщает Газета.ru.

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили цели на Украине без входа в зону поражения ПВО ВСУ

На видео летчики в паре ликвидируют зенитные установки и колонну техники ВСУ. Уточняется, что экипажи совершили боевые вылеты с использованием стрелкового и ракетного вооружения на малых высотах.

В ходе спецоперации на Украине российская военная авиация обеспечивает поддержку других армейских подразделений, ликвидирует бронетехнику, доставляет десант, а также сопровождает колонны и транспортирует военные грузы.

Накануне Минобороны России представила кадры уничтожения склада боеприпасов в Днепропетровской области. В Полтавской области уничтожены МиГ-29 и Ми-8 украинских войск, находившиеся на военном аэродроме, а также склад с авиационными средствами поражения.



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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
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