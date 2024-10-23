ВСУ выпустили около 30 БПЛА по Белгородской области за сутки

По его словам, за минувший день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 25 населенных пунктов региона. Гладков отметил, что было выпущено 56 снарядов, а также зафиксировано 28 атак БПЛА.

Губернатор подчеркнул, что за отчетный период повреждены 13 частных домовладений, один многоквартирный дом, четыре автомобиля и объект связи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО нейтрализовали 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма, передает «Радиоточка НСН».

