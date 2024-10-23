ВСУ выпустили около 30 БПЛА по Белгородской области за сутки

Порядка 30 беспилотников было выпущено по восьми муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки, в результате два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Балицкий сообщил об атаке БПЛА на Энергодар

По его словам, за минувший день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 25 населенных пунктов региона. Гладков отметил, что было выпущено 56 снарядов, а также зафиксировано 28 атак БПЛА.

Губернатор подчеркнул, что за отчетный период повреждены 13 частных домовладений, один многоквартирный дом, четыре автомобиля и объект связи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО нейтрализовали 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотники

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