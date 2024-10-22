Балицкий сообщил об атаке БПЛА на Энергодар
Объекты инфраструктуры в городе Энергодар и приближенная к Запорожской АЭС территория подверглись атакам с помощью БПЛА со стороны Украины. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Как отметил губернатор, город остался без электроснабжения.
«Предварительно, один погибший», — написал Балицкий в Telegram.
Позже губернатор сообщил, что из-за атаки БПЛА в Энергодаре загорелась цистерна с пропаном. Сотрудники МЧС занимаются локализацией пожара. Балицкий уточнил, что от осколочных ранений погиб мужчина 1957 года рождения, сотрудник автозаправочной станции.
На минувшей неделе украинские беспилотники атаковали жилой дом в Энергодаре, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.
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