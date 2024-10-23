Минобороны сообщило об уничтожении 14 беспилотников ВСУ над территорией РФ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, прошедшей ночью военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма.

Ранее российские военные сбили над регионами страны 23 украинских беспилотника, напоминает 360.ru.

