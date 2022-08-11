ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС

По его словам, удары наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии, зафиксировано пять «прилётов» в районе комендатуры станции, и ещё пять - в районе пожарной части неподалеку.

«Удары по АЭС наносятся... с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», — написал Рогов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от Запорожской АЭС и срочно ввести вокруг неё периметр безопасности.