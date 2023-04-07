ВСУ вновь обстреляли село в Белгородской области

По его словам, зафиксировано «прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом»

«По предварительной информации, осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме», - написал он.

Гладков добавил, что обошлось без пострадавших, однако в населённом пункте было нарушено электроснабжение, аварийные службы ликвидируют последствия обстрела.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземский район, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».