ВСУ вновь обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа.
По его словам, зафиксировано «прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом»
«По предварительной информации, осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме», - написал он.
Гладков добавил, что обошлось без пострадавших, однако в населённом пункте было нарушено электроснабжение, аварийные службы ликвидируют последствия обстрела.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземский район, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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