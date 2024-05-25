ВСУ вновь атаковали Шебекино Белгородской области с помощью дронов-камикадзе

По его словам, в результате украинского обстрела была повреждена кровля городского кафе. Никто из мирных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы.

Гладков добавил, что украинскому обстрелу подверглось и село Безымено Грайворонского городского округа. ВСУ атаковали населенный пункт с помощью двух беспилотников-камикадзе. Был поврежден автомобиль, никто из людей не пострадал.

Кроме того, ВСУ направили дроны-камикадзе на работающий в поле грузовой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва машина загорелась, но огонь удалось быстро потушить. Никто из людей не пострадал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 25 мая над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».

